Ações da Applied Materials atingem recorde com projeção forte apoiada em demanda por IA

(Reuters) - As ações da Applied Materials (AMAT.O) saltaram 8% e atingiram uma máxima recorde nesta sexta-feira, após a fornecedora de equipamentos para semicondutores prever um segundo trimestre fiscal nos Estados Unidos melhor do que o esperado, com uma forte demanda de consumidores em busca de chips habilitados para inteligência artificial (IA).

A perspectiva também foi apoiada pela melhoria em certos mercados finais de eletrônicos, como smartphones e computadores pessoais (PCs), e analistas destacaram que o portfólio diversificado da empresa a prepara para mais ganhos.

A Applied Materials previu uma receita no segundo trimestre de cerca 6,5 bilhões de dólares e lucro ajustado por ação entre 1,79 dólar a 2,15 dólares para o segundo trimestre fiscal, acima das expectativas do mercado.