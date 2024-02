Casa Branca deve apoiar modelo climático mais rígido para o etanol, dizem fontes

(Reuters) - O governo do presidente Joe Biden está prestes a anunciar um ajuste ao seu modelo científico para o etanol para mostrar que o combustível à base de milho é menos eficaz na redução de gases do efeito estufa do que o estimado anteriormente, disseram três fontes informadas sobre os planos à Reuters.

O ajuste, que ainda não havia sido divulgado, dificultará a participação de produtores de etanol em novos e lucrativos créditos fiscais dos EUA para o chamado combustível sustentável de aviação (SAF, na sigla em inglês), considerado crucial para o crescimento da indústria, disseram as fontes. Eles ainda terão acesso aos subsídios se fizerem parceria com produtores de milho que adotam práticas agrícolas sustentáveis.

O objetivo do ajuste é contabilizar de forma mais precisa os danos ambientais causados quando a terra é convertida em fazendas para o cultivo do milho e, ao mesmo tempo, recompensar técnicas agrícolas inteligentes em relação ao clima, como plantio direto e culturas de cobertura, disseram as fontes, que pediram para não serem identificadas porque não estão autorizadas a falar publicamente.