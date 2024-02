Casos de dengue no Rio de Janeiro já superam total de 2023

"Dengue é a doença do descaso, do crescimento desordenado, da falta de políticas públicas e até de educação, além de uma evidente falta de coleta regular de lixo e fornecimento adequado de água. Os criadores se espalham nesse ambiente com muita facilidade", acrescentou.

No Estado do Rio de Janeiro como um todo, a situação da dengue também é preocupante, com mais de 40 mil casos e mais dois óbitos, além dos dois registrados na capital. Em 2023, o Estado contabilizou pouco mais de 51 mil casos de dengue.

"A situação da dengue é preocupante no Rio. Temos uma antecipação do início do aumento de casos que não sabemos se é uma antecipação da curva toda ou se ainda vem muitos casos pela frente. Em paralelo ainda temos um preocupação importante com a Covid, que está ai", disse uma fonte da área de saúde do Rio de Janeiro.