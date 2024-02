Cinco grupos se qualificam para leilão de energia eólica offshore da Noruega

"Decidimos prosseguir", disse o Ministro da Energia, Terje Aasland, em um comunicado. "Estou ansioso por um bom leilão entre essas empresas".

A fabricante chinesa de turbinas eólicas Mingyang Smart Energy não se qualificou, assim como a empresa Hydroelectric Corporation. O ministério não informou por que as duas foram excluídas.

A licitação oferece a oportunidade de instalar turbinas eólicas fixas no Mar do Norte com uma capacidade de 1,5 gigawatt (GW), no que a Noruega espera que seja o ponto de partida para desenvolvimentos maciços de energia offshore nos anos que antecedem 2040.

No entanto, o setor eólico offshore global tem enfrentado dificuldades com aumento dos custos, e alguns analistas questionaram se as 23 bilhões de coroas norueguesas (2,18 bilhões de dólares) de subsídios oferecidos serão suficientes para atrair ofertas no próprio leilão.

A Shell disse esta semana que ainda não decidiu se fará uma oferta mesmo que se qualifique, pois há dúvidas sobre a lucratividade do projeto.

(Reportagem de Nora Buli em Oslo e Stine Jacobsen em Copenhague)