Sinalizar cortes deu bom resultado e dados inibem mudança em comunicação do BC, diz Galípolo

(Reuters) -A sinalização feita pelo Banco Central sobre cortes futuros de juros "se pagou" e deu bom resultado até o momento, disse nesta sexta-feira o diretor de Política Monetária do órgão, Gabriel Galípolo, ressaltando que indicações positivas do mercado inibem a ideia de que faria sentido mudar a comunicação do Comitê de Política Monetária (Copom).

Falando em live do Bradesco Asset Management, Galípolo afirmou que o "forward guidance" -- que indicou os próximos passos do BC no ciclo de afrouxamento monetário -- colaborou para uma menor volatilidade e uma ancoragem em torno da comunicação do Copom, melhorando expectativas para a inflação deste ano e gerando efeito positivo na curva de juros.

"Até agora, dá para dizer que foi uma estratégia que se pagou, que valeu a pena", disse.