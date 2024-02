Empresas de financiamento estudantil não veem impacto negativo do "Fies Social"

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - As empresas de financiamento estudantil Pravaler e Fundação de Crédito Educativo (Fundacred) disseram não ver impactos negativos do novo "Fies Social" do governo federal, anunciado nesta sexta-feira.

O Ministério da Educação anunciou que o Fies Social poderá conceder 100% de financiamento a estudantes com renda familiar per capita de até meio salário-mínimo e inscritos no Cadastro Único a partir do segundo semestre de 2024, com previsão de beneficiar mais de 100 mil estudantes este ano.