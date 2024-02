Eneva diz que reservas de gás natural somam 71,6 bilhões de metros cúbicos

SÃO PAULO (Reuters) - A Eneva anunciou na noite de quinta-feira que auditoria de reservas referente a dezembro do ano passado registrou recursos que somam 71,6 bilhões de metros cúbicos de gás natural nas bacias do Parnaíba, Amazonas e Solimões, segundo fato relevante ao mercado.

As reservas do Parnaíba somam 37,6 bilhões de metros cúbicos de gás, do Amazonas 10 bilhões e a área do Juruá contém 24 bilhões de metros cúbicos, segundo auditoria realizada pela Gaffney, Cline & Associates.

A companhia ainda divulgou declaração de comercialialidade das descobertas Lago dos Rodrigues nos Blocos PN-T-66, PN-T-67A e PN-T-48A na Bacia do Parnaíba; Anebá nos Blocos AM-T-84 e AMT-85 e Silves no Bloco AM-T-85 na Bacia do Amazonas, segundo fato relevante.