Fed precisa de tempo, dados e paciência para combater a inflação, diz Daly

(Reuters) - Apesar do progresso "notável" na inflação dos Estados Unidos, a presidente do Federal Reserve de San Francisco, Mary Daly, disse nesta sexta-feira que "há mais trabalho a ser feito" para garantir preços estáveis -- uma frase que sinaliza que ela acha que ainda não é hora de cortar a taxa básica de juros.

"Precisamos resistir à tentação de agir rapidamente quando a paciência é necessária e estar preparados para responder com agilidade à medida que a economia evolui", disse Daly em comentários preparados para serem entregues à National Association for Business Economics.

A inflação diminuiu rapidamente no ano passado, passando de 5,5% em janeiro para 2,6% em dezembro, de acordo com o índice PCE, a medida preferencial do Fed para medir as pressões de preços. O desemprego, por sua vez, foi de 3,7% no mês passado, um aumento de apenas três décimos de ponto percentual em relação ao início do ano.