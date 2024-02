Ibovespa avança puxado por Vale e com educação em destaque

DESTAQUES

- BRASKEM PNA subia 6,65%, a 18,61 reais, em meio a notícias envolvendo avanços na auditoria para a venda da participação da Novonor, antiga Odebrecht, petroquímica. De acordo com reportagem do Valor Econômico, os processos de "due diligence" que correm em paralelo na Braskem, um conduzido pela Empresa Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (Adnoc) e outro pela Petrobras, avançaram e devem ser concluídos em duas ou três semanas. Com isso, o processo de venda da Braskem pode ir para uma nova fase, segundo fontes do jornal.

- COGNA ON avançava 4,22%, a 2,47 reais, em dia de alta do setor de educação na bolsa, após o governo federal lançar nesta sexta-feira o "Fies Social", programa que busca garantir condições especiais de acesso ao Fundo de Financiamento Estudantil por estudantes com renda familiar per capita de até 0,5 salário-mínimo e inscritos no Cadastro Único. Para analistas do Citi, que veem um impulso mais ousado em direção a um "Novo Fies" como o principal risco de alta no curto prazo para as ações de ensino superior, a resolução "de hoje pode sugerir que novas mudanças podem estar nas cartas no curto prazo".

- TIM ON cedia 2,16%, a 17,70 reais, no segundo pregão seguido de ajustes negativo, após um começo de mês mais positivo, tendo avançado 6% até o último dia 14, contra uma queda de 0,57% do Ibovespa no mesmo período. TELEFÔNICA BRASIL ON perdia 1,57%, a 53,18 reais, após valorizar-se 6,1% nos oito primeiros pregões do mês.

- VALE ON subia 2,32%, a 67,03 reais, tendo de pano de fundo noticiário sobre reunião do conselho de administração da mineradora envolvendo o controle da companhia, sem um desfecho. No noticiário, o ministro de mineração da Indonésia disse que o país e a Vale Base Metals concluíram as negociações e concordaram com um preço para a parcela de ações que a mineradora venderá em sua unidade indonésia. Na China, o mercado de minério permanece fechado por feriado.

- PETROBRAS PN avançava 0,50%, a 42,51 reais, encontrando apoio nos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent tinha elevação de 0,07%. Na máxima até o momento, as ações chegaram a 42,75 reais, novo recorde intradia.