Ibovespa fecha em alta com Vale e Petrobras apesar de inflação elevada nos EUA

Na visão do economista-chefe da Azimut Brasil Wealth Management, Gino Olivares, os mercados se apressaram a precificar um cenário extremamente favorável, de desinflação com crescimento e ciclo agressivo de cortes de juros.

"O Federal Reserve manteve uma postura mais cautelosa; mas seus erros de comunicação dificultaram a transmissão dessa mensagem de cautela. Agora parece que, finalmente, os mercados estão convergindo a uma visão mais realista, na qual ainda não é possível declarar vitória sobre a inflação", acrescentou.

DESTAQUES

- VALE ON subiu 3,31%, a 67,68 reais, tendo de pano de fundo noticiário sobre reunião do conselho de administração da mineradora envolvendo o controle da companhia, sem um desfecho. Fontes ouvidas pela Reuters afirmaram que os membros do colegiado estão divididos sobre renovar ou não o mandato de CEO de Eduardo Bartolomeo, após o governo ter demonstrado insatisfação com os rumos da mineradora e ter dado sinais de que buscaria influenciar na escolha de um novo executivo. Também no radar estão a retomada do mercado chinês na próxima semana, após feriado de vários dias naquele país, e a divulgação dos resultados da Vale na quinta-feira.

- PETROBRAS PN avançou 0,92%, a 42,69 reais, renovando máximas históricas, encontrando apoio nos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent fechou com elevação de 0,74%.

- BRASKEM PNA disparou 10,32%, a 19,25 reais, em meio ao fluxo de notícias relacionados a uma esperada venda da participação da Novonor, antiga Odebrecht, na petroquímica. De acordo com reportagens na mídia, o CEO da Petrobras se reuniu com o CEO da Adnoc e a Braskem foi um dos temas abordados. Uma reportagem do Valor Econômico também relatou que os processos de "due diligence" que correm em paralelo na Braskem, um conduzido pela Adnoc e outro pela Petrobras, avançaram e devem ser concluídos em duas ou três semanas. Com isso, o processo de venda da Braskem pode ir para uma nova fase, segundo fontes do jornal.