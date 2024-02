Nike cortará cerca de 2% da força de trabalho para reduzir custos diante de menor demanda

As reduções de custos incluiriam cerca de 400 milhões a 450 milhões de dólares com custos de rescisão de trabalhadores no terceiro trimestre, disse a empresa. A Nike tinha cerca de 83.700 funcionários até 31 de maio de 2023.

Os cortes de pessoal mostram uma Nike antecipando o receio de que a demanda "possa enfraquecer ainda mais", disse o diretor-gerente da GlobalData, Neil Saunders.

A Nike também tem perdido espaço nas prateleiras do varejo para marcas mais novas, como Hoka, da Decker Outdoors, e On Holding.

"A Nike também quer investir mais em áreas como a de corrida, para poder ganhar participação de mercado. Para isso, ela precisa equilibrar as despesas adicionais com algumas reduções em outros locais", disse Saunders.

O Wall Street Journal, que divulgou primeiro a notícia, disse que os cortes devem começar nesta sexta-feira e uma segunda fase será concluída até o final deste trimestre.

Não se espera que as demissões em massa afetem funcionários de lojas e centros de distribuição ou da equipe de inovação, segundo a reportagem.