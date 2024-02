Taxas futuras de juros sobem no Brasil com preços ao produtor acima do esperado nos EUA

O PPI foi mais um indicador de preços, referente a janeiro, que veio acima do projetado pelo mercado. Além dele, o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês), divulgado na terça-feira, e o índice de preços de importação, anunciado na quinta-feira, vieram acima das expectativas do mercado, lembrou Lais Costa, analista da Empiricus Research.

“Já é o terceiro dado ruim de inflação do mês de janeiro. Então, é muito difícil não ver a postergação do corte de juros pelo Fed”, comentou Costa.

O anúncio do PPI, ocorrido às 10h30, fez o rendimento do Treasury de dez anos atingir o pico da sessão logo em seguida, às 10h41. No mesmo horário, no Brasil, a taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para janeiro de 2027 chegou a subir quase 9 pontos-base.

Por trás do movimento estava a redução de apostas, na curva de juros norte-americana, de que o Fed cortará os juros em junho -- embora esta perspectiva ainda seja majoritária.

“E o mercado ainda tem alguma probabilidade (precificada) para corte de juros (pelo Fed) em maio. Então, ainda há espaço para o juro norte-americano subir mais no curto prazo, e consequentemente subir aqui também”, avaliou Costa.

A elevação das taxas nesta sexta-feira no Brasil foi maior entre contratos de menor prazo, como o janeiro 2026 e o janeiro 2027 -- dois dos mais líquidos --, justamente porque a política monetária costuma impactar mais a ponta curta da curva.