(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram com pouca variação nesta sexta-feira, depois que dados de preços ao produtor mais fortes do que o esperado diminuiu as expectativas de cortes iminentes na taxa de juros pelo Federal Reserve.

O Dow Jones caía 0,06% na abertura, para 38.751,71 pontos. O S&P 500 abriu em alta de 0,03%, a 5.031,13 pontos, enquanto o Nasdaq Composite ganhava 0,03%, para 15.910,43 pontos.

(Reportagem de Amruta Khandekar em Bengaluru)