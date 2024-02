Wall St cai após dados fortes de preços ao produtor afetarem expectativas de cortes de juros

Por Amruta Khandekar e Ankika Biswas

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street caíam nesta sexta-feira depois que dados mais fortes que o esperado de preços ao produtor nos Estados Unidos afetaram as especulações do mercado sobre cortes iminentes na taxa de juros pelo Federal Reserve.

Relatório do Departamento do Trabalho mostrou que os preços ao produtor dos EUA aumentaram mais do que o esperado em janeiro, em meio a fortes ganhos nos custos de serviços, o que pode ampliar as preocupações de que a inflação esteja aumentando.