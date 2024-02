Wall Street cai após dados fortes dos EUA abalarem apostas de corte nos juros

Por Carolina Mandl e Amruta Khandekar e Ankika Biswas

(Reuters) - As ações dos Estados Unidos caíam nesta sexta-feira, com o índice de tecnologia Nasdaq apresentando a maior queda, depois que um relatório sobre preços ao produtor norte-americano mais fortes do que o esperado erodiu esperanças de cortes iminentes na taxa de juros pelo Federal Reserve.

Um relatório do Departamento do Trabalho dos EUA mostrou que os preços ao produtor aumentaram mais do que o esperado em janeiro, alimentando temores de que a inflação esteja ganhando força após meses de arrefecimento. Após cinco semanas consecutivas de ganhos, os três índices registraram um declínio semanal.