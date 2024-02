Ações da China sobem após a pausa do Ano Novo Lunar

XANGAI (Reuters) - As ações chinesas iniciaram o Ano do Dragão em clima positivo nesta segunda-feira, com os investidores retornando da pausa de uma semana do Ano Novo Lunar e comprando ações de turismo e entretenimento após os gastos no feriado.

Os investidores também se inspiraram no desempenho robusto das ações de Hong Kong na semana passada e das empresas chinesas listadas nos Estados Unidos, bem como nos avanços da inteligência artificial (IA) no exterior.

Alguns apostam que o governo lançará mais medidas em breve para sustentar a economia e o mercado da China. A China deve reduzir sua taxa de referência para hipotecas em uma fixação mensal na terça-feira, apesar de ter mantido no domingo a taxa de juros do instrumento de empréstimo de médio prazo.