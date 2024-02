Americanas adia divulgação de balanços para 26 de fevereiro

SÃO PAULO (Reuters) - A Americanas anunciou o adiamento da divulgação de seus resultados trimestrais previstos para esta segunda-feira, conforme fato relevante divulgado ao mercado, com o novo prazo esperado para 26 de fevereiro, antes da abertura do mercado.

Segundo a varejista, apesar de o trabalho de elaboração e de auditoria dos balanços do primeiro, do segundo e do terceiro trimestres já estar finalizado, "ainda não foi possível cumprir todo o rito interno de aprovação previsto na governança da companhia".

A Americanas conduzirá uma teleconferência para seus investidores e o mercado em geral na mesma data.