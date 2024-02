BC da China mantém taxa de juros de instrumento de médio prazo sob sombra do Federal Reserve

XANGAI/CINGAPURA (Reuters) - O banco central da China deixou uma importante taxa de juros inalterada no domingo conforme esperado ao rolar os empréstimos de médio prazo que estavam vencendo, com incertezas sobre o momento de um afrouxamento monetário pelo Federal Reserve limitando a margem de manobra de Pequim.

Pequim está buscando um delicado exercício de equilíbrio para sustentar a economia em um momento em que os sinais de pressão deflacionária persistente exigem mais medidas de estímulo. Mas qualquer movimento monetário agressivo corre o risco de reavivar a pressão de depreciação sobre a moeda chinesa e as saídas de capital.

Com os investidores agora adiando a perspectiva de início do afrouxamento monetário do Fed para, pelo menos, meados do ano, de acordo com os dados mais recentes dos Estados Unidos, operadores e analistas acreditam que a China possa adiar a implementação de um estímulo iminente.