BC precisa fazer esforço junto ao governo para valorizar carreira e repor servidores, diz diretor

"Uma das coisas fundamentais é mostrar todas as entregas que o Banco Central vem fazendo para sociedade, no Pix, por exemplo, no real digital... Eu tenho certeza que, mostrando para a sociedade, para o governo, esse desempenho muito favorável da instituição, nós vamos conseguir mostrar que é necessário ter uma valorização da carreira e também termos mais concurso para conseguir repor nossos quadros."

O intuito da live era prestar esclarecimentos sobre o concurso aberto neste ano para 100 vagas imediatas de analista no Banco Central, dividas entre as áreas de Economia e Finanças e Tecnologia da Informação --primeiro concurso para a autoridade monetária desde 2013.

Segundo Teixeira, a demora de cerca de dez anos para a publicação de um novo edital foi resultado de crises econômicas enfrentadas pelo país a partir de 2014, incluindo a pandemia, e também refletiu limitações orçamentárias.

No entanto, ele afirmou estar otimista quando à trajetória fiscal do país e que isso -- combinado ao esforço para "sensibilizar" o Executivo e o Congresso quanto à necessidade de repor o quadro de funcionários do BC -- deve permitir a abertura de novos concursos ao longo dos próximos anos, talvez já em 2025.

O movimento dos servidores do BC por melhores condições de trabalho e salários mais competitivos, que acontece desde o ano passado, vem afetando sistematicamente a divulgação de diversos indicadores do banco, como as notas econômica-financeiras e a taxa de câmbio Ptax, além do Focus e do fluxo cambial.