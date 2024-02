BHP tem lucro estável no 1º semestre fiscal e alerta sobre impacto da inflação

(Reuters) - O grupo australiano BHP disse nesta segunda-feira (terça-feira no horário local) que seu lucro ajustado do primeiro semestre fiscal ficou praticamente inalterado em relação ao ano anterior, citando forte geração de receita, mas alertou que o efeito defasado da inflação global continuará no segundo semestre.

O sólido crescimento da receita da BHP de 6% foi sustentado por preços mais altos do minério de ferro e cobre, além das contribuições de novos projetos, mas foi parcialmente compensado pela queda nos preços realizados do carvão energético.

"Esperamos que o impacto defasado da inflação global continue no segundo semestre, especialmente em relação à mão de obra, e conforme negociamos acordos de fornecimento de longo prazo", disse a mineradora.