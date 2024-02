Carrefour diz que cargos de Abilio Diniz ficarão vagos momentaneamente

As ações do Carrefour Brasil estavam entre as principais perdas do Ibovespa nesta segunda-feira, exibindo queda de mais de 2% às 11h17, enquanto o índice marcava baixa de 0,4%.

Procurada na manhã desta segunda-feira no Brasil, a Península não pôde comentar de imediato como fica o plano de sucessão na holding e seus investimentos no grupo Carrefour.

Em Paris, a Península afirmou "compromisso de longo prazo" com o grupo Carrefour. A holding que administra os investimentos da família do empresário é a segunda maior acionista do Carrefour.

A Península, que possui 7,3% do Carrefour Brasil, citou ainda que continuará a trazer para o Carrefour apoio de sua equipe e seu conhecimento setorial.

Questionado em 10 de janeiro por jornalistas da CNN Brasil, onde mantinha um programa de entrevistas, sobre planos de sucessão, Diniz respondeu que "nunca me preocupei com o legado, eu gosto do aqui e agora".

Analistas do JPMorgan afirmam em relatório a clientes nesta segunda-feira que a morte de Diniz deve "provavelmente trazer mais volatilidade" para as ações do Carrefour Brasil.