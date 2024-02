Dólar tem leve baixa em dia de liquidez limitada por feriado nos EUA

Na B3, às 17:11 (de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,16%, a 4,9670 reais.

O feriado do Dia dos Presidentes nos EUA manteve os mercados de títulos e ações fechados em Nova York, o que também reduziu as negociações com moedas ao redor do mundo.

No Brasil, o evento de maior destaque da agenda era a divulgação do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), no início do dia. Considerado um sinalizador para o Produto Interno Bruto (PIB), o IBC-Br subiu 0,82% em dezembro ante novembro, em dado dessazonalizado, acima do avanço de 0,75% projetado pelo mercado.

Foi o quarto resultado mensal positivo e o mais forte desde abril de 2023 (+1,3%), o que ajudou o índice a fechar o quarto trimestre com expansão de 0,22% sobre os três meses anteriores, em dado dessazonalizado.

Ainda que os números do IBC-Br tenham sido positivos, eles pouco impactaram os negócios no Brasil -- seja no câmbio, seja no mercado de juros.

O dólar à vista, que marcou a cotação máxima de 4,9721 reais (+0,09%) às 9h02, cedeu a uma mínima de 4,9521 reais (-0,31%) às 11h18. No restante do dia, sem catalisadores, oscilou entre estas margens estreitas.