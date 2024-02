IBC-Br fecha o ano com crescimento de 2,45% após apontar alta da atividade no 4º tri

Tanto o Banco Central quanto o Ministério da Fazenda projetaram no final do ano passado uma expansão de 3,0% do PIB em 2023.

Dados recentes mostram que o último mês do ano foi marcado por desempenho melhor do que o esperado da indústria, mas queda intensa das vendas varejistas e decepção com o aumento no volume de serviços.

"Para 2024, embora alguma desaceleração já seja esperada, algumas questões chaves ainda precisam ser respondidas. A principal delas é justamente sobre o setor de serviços, que tem se mostrado bastante resiliente à desaceleração econômica", destacou Helena Veronese, chefe de economia da B.Side Investimentos.

Também fica no foco em 2024 o afrouxamento monetário iniciado em agosto pelo Banco Central e medidas para o equilíbrio fiscal, com a cena externa voltada para a perspectiva de redução dos juros globais. O Banco Central já tirou a taxa básica de juros Selic do pico de 13,75% para o patamar atual de 11,25%.

Na ata da sua reunião de política monetária de janeiro, o BC avaliou que o cenário-base seguia sendo o de desaceleração gradual do crescimento econômico doméstico, com resiliência no consumo das famílias, mas menor dinamismo do investimento. O documento citou que o aumento do salário-mínimo e dos benefícios sociais, associado a um mercado de trabalho mais resiliente, poderiam atenuar a desaceleração nos próximos meses.

O IBC-Br é construído com base em proxies representativas dos índices de volume da produção da agropecuária, da indústria e do setor de serviços, além do índice de volume dos impostos sobre a produção.