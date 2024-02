Índice acionário europeu atinge pico em dois anos; mercados de Alemanha e França têm fraqueza

O setor de saúde subiu 1%, atingindo uma máxima de quase dois anos, liderado pelo salto de 3,2% da AstraZeneca depois que uma combinação de seu medicamento contra o câncer Tagrisso com quimioterapia para tratar um tipo de câncer de pulmão foi aprovada pela agência de saúde norte-americana FDA.

Enquanto isso, os recursos básicos caíram 1% com a queda dos preços do cobre, depois que a China manteve as taxas sobre empréstimos de médio prazo e os mercados se concentraram no setor imobiliário do país.

O índice de referência da França ficou estável depois que o governo reduziu sua previsão de crescimento do PIB em 2024 de 1,4% para 1%, já que a guerra na Ucrânia e em Gaza e a desaceleração dos principais parceiros comerciais afetaram as perspectivas.

O banco central alemão disse em um relatório mensal regular que a Alemanha provavelmente está em recessão devido à demanda externa fraca, aos consumidores cautelosos e à paralisação dos investimentos domésticos. O índice de referência DAX caiu 0,15%.

"A incerteza econômica criará volatilidade no mercado, mas os mercados estão voltados para o futuro e as expectativas de queda da inflação e, com o tempo, a queda das taxas de juros deram um impulso aos mercados de ações", disse Emma Wall, chefe de análise e pesquisa de investimentos da Hargreaves Lansdown.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,22%, a 7.728,50 pontos.