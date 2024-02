Ministro da Justiça autoriza uso da Força Nacional para recaptura de foragidos no RN

"O pedido para o emprego da Força Nacional partiu do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. A medida teve a concordância da governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra", disse a pasta em sua página oficial.

As operações de busca chegam em seu sexto dia, e tentam localizar os detentos em uma região de mata, com grutas e zonas rurais.

O ministério reiterou que a prioridade é encontrar os fugitivos e reafirmou que os demais presídios federais de segurança máxima -- são cinco ao todo -- passam por um aperfeiçoamento das medidas e protocolos de segurança.

Os dois presos escaparam entre a terça-feira de Carnaval e quarta de cinzas de um presídio destinado a detentos de alta periculosidade em Mossoró, marcando a primeira fuga do tipo desde a implementação do Sistema Penitenciário Federal, em 2006.

Já na quarta-feira, o Ministério da Justiça determinou o afastamento da direção do presídio em Mossoró e uma intervenção na prisão. Estão em curso duas investigações sobre o incidente, uma no âmbito administrativo e outra no âmbito criminal.