Petrobras posterga prazo para propostas na licitação de FPSOs de projeto em Sergipe

O programa de Sergipe Águas Profundas (SEAP) terá dois módulos, cada um com uma plataforma do tipo FPSO.

A primeira unidade tem capacidade de produzir 120 mil barris de petróleo por dia e 10 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia. Já a segunda unidade terá capacidade de processamento diário de 120 mil barris de petróleo e 12 milhões de metros cúbicos de gás.

O projeto também contará com um gasoduto de escoamento com 134 km de extensão, sendo 111 km no mar e 23 km em terra.

"O programa abre uma nova fronteira de produção na região Nordeste através do desenvolvimento de expressivas reservas ali descobertas, com potencial de disponibilizar até 18 milhões m³/d de gás para o mercado consumidor", disse a Petrobras, acrescentando que está empenhando "todos os esforços necessários para a execução dos projetos".

(Por Letícia Fucuchima)