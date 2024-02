Petróleo sobe levemente enquanto temores sobre demanda atenuam efeitos do Oriente Médio

Por Shariq Khan

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo Brent fecharam ligeiramente em alta nesta segunda-feira em uma sessão mais curta, uma vez que as preocupações persistentes com a oferta decorrentes das tensões no Oriente Médio foram atenuadas por sinais de enfraquecimento na demanda.

Os mercados de petróleo registraram volumes mais fracos do que o habitual devido ao feriado do Dia dos Presidentes nos Estados Unidos, observou o analista do UBS Giovanni Staunovo. Os futuros do Brent também fecharam mais cedo do que o normal por causa do feriado.