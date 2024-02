PF intima Bolsonaro para depor 5ª-feira e defesa diz que ex-presidente deve ficar em silêncio

No início do mês, Bolsonaro foi um dos alvos de uma operação da Polícia Federal e na ocasião teve o passaporte apreendido, além de ter sido proibido de se comunicar com outros investigados.

A fonte da PF disse que outros alvos da operação -- que tiveram contra si mandados de busca e apreensão -- também foram intimados a prestar depoimento no mesmo horário que Bolsonaro: o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, os ministros da Defesa Walter Braga Netto e Paulo Nogueira Batista, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Augusto Heleno e o ex-comandante da Marinha Almir Garnier.

Eles foram intimados a depor presencialmente na sede da PF em Brasília, conforme a fonte.

Durante as apurações, a PF encontrou um vídeo de uma reunião ministerial de julho de 2022 recheada de discussões de planos, ideias e ordens relacionadas à eleição presidencial daquele ano e à preocupação em garantir que Bolsonaro continuasse no poder. Naquela reunião, o então presidente chegou a dizer que se tudo não desse certo, iria descer a rampa do Palácio do Planalto "preso por atos antidemocráticos".

O depoimento está previsto para poucos dias antes de um ato que Bolsonaro convocou para a Avenida Paulista em São Paulo. Ele, que está inelegível, já negou ter cometido qualquer irregularidade e tem criticado as várias apurações contra ele.