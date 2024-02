Salário da presidente do conselho do Santander sobe 4% em 2023, para 12 milhões de euros

MADRI (Reuters) - A presidente do conselho do Santander global, Ana Botín, recebeu 12,239 milhões de euros no ano passado, um aumento de 4% em relação aos 11,735 milhões de euros recebidos em 2022, informou nesta segunda-feira o segundo maior banco da zona euro em valor de mercado.

O aumento na remuneração de Botín ocorre após o banco reportar lucro líquido recorde de 11,08 bilhões de euros em 2023.

A remuneração de Botín compreende uma remuneração total em dinheiro de 7,406 milhões de euros, 2,5% superior ao pago um ano antes, informou o banco em relatório anual.