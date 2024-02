Santander vai recomprar US$1,57 bi em ações e aumentar dividendos

As ações do Santander subiam mais de 2%. Até a sexta-feira passada, os papéis mostravam desvalorização de cerca de 5%.

O Santander disse que o preço médio de compra das ações não ultrapassará 4,76 euros e, assumindo um preço médio de 3,95 euros, o número máximo a ser adquirido será de 369,3 milhões de ações, equivalente a 2,33% do capital do banco espanhol.

O banco também informou que apresentará um dividendo final em dinheiro para 2023 de 0,095 euro por ação para aprovação em assembleia geral anual, que deverá ser realizada em 22 de março. Como resultado, o total de dividendos em dinheiro por ação de 2023 será de 0,176 euro por ação.

O aumento nos pagamentos aos acionistas ocorre depois que o lucro líquido do Santander atingiu um recorde de 11,08 bilhões de euros em 2023.

A presidente executiva do Santander, Ana Botín, disse que o banco espera alcançar um retorno sobre o patrimônio tangível, uma medida de lucratividade, de 16% em 2024.

Com esses novos pagamentos, o índice de pagamento do Santander (a proporção dos lucros distribuídos aos acionistas) aumenta de 40% para 50% do lucro atribuível, em linha com sua nova política de remuneração anunciada em fevereiro.