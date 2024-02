Stellantis considera produzir carros elétricos de chinesa Leapmotor na Itália, diz site

A produção dos carros da Leapmotor na Itália poderia começar já em 2026 ou 2027, disse a Automotive News Europe, citando fontes familiarizadas com o assunto.

Na semana passada, Tavares disse que a Stellantis poderia fabricar os carros da Leapmotor na Itália "se houvesse um caso de negócios para isso".

"Depende apenas de nossa competitividade de custos e de nossa competitividade de qualidade. Portanto, podemos aproveitar essa oportunidade em um determinado momento", disse o executivo na ocasião.

Um porta-voz da Stellantis não comentou o assunto nesta segunda-feira.

A produção atual da Stellantis no complexo italiano de Mirafiori inclui o compacto a bateria 500 BEV.

Atribuir a produção de carros Leapmotor a Mirafiori pode ajudar a Stellantis a cumprir uma meta, acordada com o governo italiano, de aumentar a produção do grupo no país para 1 milhão de veículos até o final da década, em comparação com os 750 mil do ano passado.