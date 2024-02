Ações da China sobem pela sexta sessão após corte na taxa para hipotecas

O corte "foi o primeiro em oito meses e o maior desde que essa taxa foi adotada em 2019", disse Andy Maynard, chefe de ações da China Renaissance.

É "muito positivo para o mercado", disse ele.

O corte da taxa, que influencia o preço das hipotecas, envia um forte sinal de que as autoridades estão levando a sério o fornecimento de mais apoio ao mercado imobiliário, disse David Chao, estrategista de mercado global para a Ásia-Pacífico ex-Japão na Invesco Asset Management.

As ações das incorporadoras imobiliárias subiram 1%. Em Hong Kong, os gigantes da tecnologia subiram 0,4%, depois de alta de 6,9% na semana anterior, e as incorporadoras imobiliárias do continente ganharam 0,8%.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,28%, a 38.363 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,57%, a 16.247 pontos.