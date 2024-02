Águas do Rio conclui emissão de financiamentos de longo prazo com total de R$25,5 bi

SÃO PAULO (Reuters) - A Aegea afirmou que a coligada Águas do Rio, que assumiu a gestão de áreas de serviços de saneamento no Estado do Rio de Janeiro, vai emitir 3,4 bilhões de reais em debêntures com prazos de até 18 anos, concluindo 25,5 bilhões de reais em captações de longo prazo.

A companhia afirmou que a emissão vai se dividir em duas séries, com a primeira de prazo de 10 anos e seis meses, no valor de 1,287 bilhão de reais, e a segunda com vencimento em 18 anos e seis meses, no valor de 2,138 bilhões.

As debêntures, de tipo "azul e sustentável", contam com incentivo fiscal aos investidores.