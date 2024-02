American Airlines eleva tarifa de bagagem pela 1ª vez desde 2018

(Reuters) - A American Airlines anunciou nesta terça-feira alta na tarifa para despacho de bagagens, na primeira elevação na taxa desde 2018.

Os passageiros agora terão que pagar 35 dólares para despacharem uma primeira mala em voos domésticos se o serviço for reservado online com antecedência, ou 40 dólares se comprarem a opção no aeroporto, informou a companhia aérea.

Uma segunda mala despachada custará 45 dólares se for comprada online ou no aeroporto.