Aneel mantém multas de mais de R$100 milhões à Enel São Paulo

Segundo a agência reguladora, a concessionária de distribuição que atende a capital paulista e região metropolitana só tomou conhecimento da gravidade e extensão dos danos após três dias da ocorrência, o que retardou o início do atendimento aos consumidores.

O regulador apontou ainda que a concessionária indeferiu indevidamente alguns processos de consumidores que buscaram ressarcimento de danos.

Em outro caso, Aneel publicou no Diário Oficial da União (DOU) nesta terça-feira despacho de sua decisão de manter uma multa de 95,8 milhões de reais à Enel São Paulo por descumprimento, pela concessionária, dos indicadores que medem a qualidade da prestação dos serviços de energia no ano de 2021.

No início deste mês, a agência reguladora também multou a distribuidora paulista em 165,8 milhões de reais por sua atuação no apagão em novembro do ano passado, que afetou milhões de consumidores da capital paulista e região metropolitana.