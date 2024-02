Apostas em cortes de juros não são irracionais, mas economia está se recuperando, diz presidente do BC britânico

LONDRES (Reuters) - O presidente do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, disse que as apostas dos investidores sobre cortes de juros este ano não são irracionais, mas ele também apontou para sinais claros de uma recuperação da economia britânica depois que ela entrou em recessão no final do ano passado.

"O mercado está essencialmente incorporando na curva que reduziremos as taxas de juros no decorrer deste ano", disse Bailey a parlamentares.

"Não endossamos a curva do mercado. Não estamos fazendo uma previsão de quando ou em quanto (reduziremos as taxas)", disse ele, antes de acrescentar: "não é irracional que o mercado pense em" reduções nos custos de empréstimos.