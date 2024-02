Atacadão aposta em serviços e não vai forçar precificação para elevar volumes de vendas

SÃO PAULO (Reuters) - O Atacadão, principal gerador de resultado do Carrefour Brasil, deve ter 100 lojas com serviços aos consumidores como açougue até o final do terceiro trimestre, como forma de melhorar as vendas, afirmou o presidente do grupo, Stéphane Maquaire, nesta terça-feira.

"Vimos nos últimos meses as vendas do B2B (para empresas) voltarem devido ao cenário mais positivo da inflação alimentar, que também vemos no início de 2024. No B2C (vendas a consumidores), quando teremos instalados os serviços nessas 100 lojas vamos ver uma aceleração para fortalecer as vendas", disse o executivo em conferência com analistas.

O comentário veio em resposta a questionamento de analista sobre nova queda (1,8%) nas vendas mesmas lojas do Atacadão no quarto trimestre. A rede encerrou 2023 com 361 lojas ante 344 em 2022.