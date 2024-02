Brasil dá largada no G20 com ambição de reformas, mas pode esbarrar em conflitos globais

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) - O Brasil dá início formalmente nesta semana ao ano da cúpula do G20 no país com a intenção de chegar ao encontro de novembro com acordos para uma ampla reforma na governança global e colocar o combate à pobreza e às mudanças climáticas no centro do debate, mas a ambição brasileira pode esbarrar na falta de diálogo entre os principais atores em um período marcado por conflitos globais.

A agenda traçada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a presidência brasileira do Grupo dos 20, que congrega as 20 maiores economias do mundo, é ambiciosa e traz para a mesa uma das suas principais obsessões no atual mandato: as mudanças no sistema internacional de governança, incluindo o Conselho de Segurança da ONU, o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial, entre outros.