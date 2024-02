Casa dos Ventos iniciará projetos solares, prevê 4,2 GW na carteira de renováveis em 2026

A Casa dos Ventos mira chegar a uma capacidade instalada de 1 GW em solar até 2026, incluindo além dos híbridos complexos que deverão ser totalmente dedicados à fonte.

Somando novos projetos eólicos também projetados para os próximos dois anos, a carteira total da Casa dos Ventos deverá alcançar 4,2 GW operacionais em 2026, com impulso dos empreendimentos renováveis depois da parceria firmada recentemente com a TotalEnergies.

Ao todo, os novos projetos devem somar cerca de 12 bilhões de reais em investimentos, sendo que 70% deverá ter financiamento de longo prazo contratado junto a bancos como BNDES e BNB, disse Araripe.

A expansão via empreendimentos "greenfield", construídos do zero, deve se viabilizar mesmo em um cenário de sobreoferta de energia no Brasil, que tornou mais desafiador o desenvolvimento de novos projetos devido à baixa de preços da energia.

Segundo Araripe, a alta recente dos preços de energia no início deste ano, depois de uma piora da hidrologia, melhorou o interesse dos consumidores em contratar mais energia de longo prazo, principalmente de projetos eólicos e solares, que têm incentivos como isenção de pagamento de encargos setoriais.

Umas das maiores desenvolvedoras e geradoras da fonte eólica do Brasil, a Casa dos Ventos vem crescendo seu portfólio de usinas tendo como clientes-âncora grandes indústrias eletrointensivas, como Vale, Anglo American, Braskem e ArcelorMittal.