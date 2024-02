China reduz taxa de referência de hipotecas para reanimar mercado imobiliário

O corte terá impacto direto sobre o setor imobiliário ao reduzir os custos das hipotecas, disse ele.

A LPR de cinco anos foi reduzida em 25 pontos-base, passando de 4,20% para 3,95%, enquanto a LPR de um ano permaneceu em 3,45%.

A maioria dos empréstimos novos e pendentes na China tem como base a LPR de um ano, enquanto a taxa de cinco anos influencia o preço das hipotecas.

Em uma pesquisa da Reuters com 27 observadores do mercado realizada esta semana, 25 esperavam uma redução na LPR de cinco anos. Eles projetavam um corte de 5 a 15 pontos-base.

O corte mais profundo do que o esperado também sugere que Pequim não está mais tão preocupada com os efeitos negativos das taxas de empréstimo mais baixas sobre a moeda ou sobre os bancos como estava no ano passado.

Um jornal apoiado pelo banco central disse nesta terça-feira que o corte da taxa de referência para hipotecas não criará um impacto negativo sobre as margens de juros líquidos dos bancos.