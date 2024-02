FUP vê demora da Petrobras para apresentar novos projetos em transição energética

A federação disse ainda esperar que o conselho da empresa, cuja maioria é indicada pela União, cobre da Petrobras resultados nesse sentido.

"Na diretoria de transição energética, justamente a diretoria criada pelo presidente Jean Paul Prates para cumprir programa prioritário do governo, tem gente atrapalhando esse processo", disse em nota o coordenador-geral da FUP, Deyvid Bacelar.

"Cobramos do diretor de transição energética, Maurício Tolmasquim, que a área apresente projetos. Não se trata de transição justa somente via a redução de emissão de carbono em atividades internas que a Petrobras já tem... Queremos, sim, novos projetos de investimento em energias renováveis e com baixa pegada de carbono."

A FUP também pediu o afastamento de pessoas que estão na estrutura da Petrobras, "principalmente na diretoria de transição energética, que ocupam cargos executivos, e que não concordam com o programa do governo do presidente Lula".

"Já vai completar um ano em abril e até agora a diretoria de transição energética não apresentou nada de relevante", disse Bacelar.

Questionado, nesta terça-feira, o CEO da Petrobras afirmou a jornalistas que a pressão exercida pela FUP "é normal", durante evento no centro de pesquisas da empresa (Cenpes) para apresentar tecnologia para o aumento da eficiência e descarbonização da produção, com aplicação piloto no campo de Mero, no pré-sal de Santos.