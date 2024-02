Ibovespa fecha em alta com Carrefour Brasil em destaque; Vale e Petrobras recuam

- ITAÚ UNIBANCO PN fechou em alta de 2,18%, a 35,68 reais, enquanto BRADESCO PN subiu 2,34%, a 13,97 reais. Analistas do Goldman Sachs elevaram a recomendação das ações do Bradesco para "neutra" ante "venda", e mantiveram o preço-alvo dos papéis em 14 reais, ponderando que ainda há um "longo caminho para a recuperação" do banco, mas que os riscos negativos provavelmente estão precificados. BANCO DO BRASIL ON encerrou com elevação de 0,64%, a 59,30 reais. Analistas do Citi cortaram o preço-alvo dos papéis para 67 reais, mas reiteraram "compra" para os mesmos.

- CARREFOUR BRASIL ON saltou 11,16%, a 12,05 reais, mesmo após um prejuízo líquido de 565 milhões de reais no quarto trimestre, contra lucro de 426 milhões de reais um ano antes, em resultado afetado por custos decorrentes do fechamento de lojas físicas. O Ebitda ajustado, por sua vez, somou 1,88 bilhão de reais no trimestre, acima da média das projeções compiladas pela LSEG, que apontava 1,72 bilhão de reais. Analistas do Bradesco BBI afirmaram ver tendências subjacentes positivas nos resultados do Carrefour Brasil, bem como uma melhoria sequencial. O CEO da companhia disse que o Atacadão, principal gerador de resultado do Carrefour Brasil, deve ter 100 lojas com serviços aos consumidores como açougue até o final do terceiro trimestre, como forma de melhorar as vendas. E não vai forçar precificação para elevar volumes de vendas. No setor, ASSAÍ ON subiu 3,32% e GPA ON ganhou 3,08%. Ambos os varejistas divulgam resultados na quarta-feira, após o fechamento do mercado.

- VALE ON caiu 2,19%, a 66,01 reais, afetada pelo declínio dos futuros do minério de ferro na China, com nova medida de Pequim para reanimar o mercado imobiliário falhando em atenuar preocupações crescentes sobre a demanda da commodity naquele país. O contrato mais negociado na Dalian Commodity Exchange encerrou o dia com queda de 5,41%. Investidores também aguardam o balanço da Vale na quinta-feira e acompanham as movimentações em torno de uma eventual troca no comando da mineradora. Analistas da XP elevaram a recomendação dos papéis da Vale para "compra", enquanto reduziram a de CSN para "neutra". CSN ON perdeu 4,86%, a 18,00 reais. USIMINAS PNA, por sua vez, subiu 3,33%, a 10,23 reais, apoiada por relatório do Goldman Sachs elevando a recomendação das ações para "compra" e o preço-alvo a 14 reais.

- PETROBRAS PN recuou 1,05%, a 42,45 reais, tendo de pano de fundo a queda do petróleo no exterior, com o barril de Brent terminando em baixa de 1,46%, a 82,34 dólares. Também no radar, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) manteve uma cobrança de 9,18 bilhões de reais contra a companhia, enquanto o CEO Jean Paul Prates afirmou que a empresa e suas sócias no campo de Mero, no pré-sal da Bacia de Santos, vão investir mais de 1,5 bilhão de dólares em tecnologia patenteada pela Petrobras.

- PETZ ON disparou 8,02%, a 3,77 reais, tendo no radar comunicado da companhia, com data da véspera, de que o fundador e presidente-executivo da Petz, Sergio Zimerman, informou que sua participação acionária ultrapassou 10% envolvendo instrumentos derivativos referenciados em ações da companhia. Ele agora detém, direta ou indiretamente, cerca de 43% do capital social.

- MAGAZINE LUIZA ON caiu 3,35%, a 2,02 reais. Analistas do Citi cortaram a recomendação das ações para "neutra/alto rico" de "compra", bem como o preço-alvo de 3,38 para 2,50 reais.