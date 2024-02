Ibovespa ensaia melhora, mas Vale pressiona; Carrefour Brasil dispara após balanço

- CARREFOUR BRASIL ON subia 7,93%, a 11,70 reais, mesmo após um prejuízo líquido de 565 milhões de reais no quarto trimestre, contra lucro de 426 milhões de reais um ano antes, em resultado afetado por custos decorrentes do fechamento de lojas físicas. O Ebitda ajustado, por sua vez, somou 1,88 bilhão de reais no trimestre, acima da média das projeções compiladas pela LSEG, que apontava 1,72 bilhão de reais. Analistas do Bradesco BBI afirmaram ver tendências subjacentes positivas nos resultados do Carrefour Brasil, bem como uma melhoria sequencial. No setor, ASSAÍ ON, que divulga seu resultado na quarta-feira, após o fechamento, era negociada em alta de 2,88%.

- VALE ON caía 2,16%, a 66,03 reais, afetada pelo declínio dos futuros do minério de ferro na China, em meio a preocupações crescentes sobre as perspectivas de demanda naquele país, apesar de nova medida de Pequim para reanimar o mercado imobiliário. O contrato mais negociado na Dalian Commodity Exchange encerrou o dia com queda de 5,41%, a 909,5 iuanes (126,35 dólares) por tonelada, menor valor desde 1º de novembro. Investidores também aguardam o balanço da Vale na quinta-feira e acompanham as movimentações em torno de uma eventual troca no comando da mineradora. Analistas da XP elevaram a recomendação dos papéis para "compra", enquanto reduziram a de CSN para "neutra". CSN ON perdia 4,02%, a 18,16 reais. USIMINAS PNA, por sua vez, subia 1,72%, a 10,07 reais, apoiada por relatório do Goldman Sachs elevando a recomendação das ações para "compra" e o preço-alvo a 14 reais.

- PETROBRAS PN recuava 0,49%, a 42,69 reais, tendo de pano de fundo a queda do petróleo no exterior, com o barril de Brent em baixa de 0,53%, a 83,12 dólares.

- PETZ ON avançava 7,74%, a 3,76 reais, tendo no radar comunicado da companhia, com data da véspera, de que o fundador e presidente-executivo da Petz, Sergio Zimerman, informou que sua participação acionária ultrapassou 10% envolvendo instrumentos derivativos referenciados em ações da companhia. Ele agora detém, direta ou indiretamente, cerca de 43% do capital social.