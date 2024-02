Lucro da Iguatemi avança 28,3% no 4º tri; prevê investimentos de até R$230 mi em 2024

Na base ajustada, o lucro líquido avançou 9,5% ano a ano, para 134,6 milhões de reais, no período, enquanto o Ebitda ajustado foi de 263,9 milhões de reais, um aumento de 29,4%.

A receita líquida gerencial da Iguatemi somou 315,1 milhões de reais no trimestre, avanço de 7,8% frente a um ano antes. As vendas totais nos shoppings da companhia atingiram 5,9 bilhões de reais no período, crescimento de 11,7% ano a ano, e subiram 9,4% na base mesmas lojas.

A Iguatemi afirmou, em relatório de resultados, que as vendas totais do grupo refletiram, como em outros trimestres, impacto positivo da contínua qualificação do mix de lojas sobre a produtividade de sua área bruta locável (ABL), com inaugurações de lojas qualificadas ao longo do ano.

As vendas no mês passado subiram 8,8%, segundo a Iguatemi, na comparação com janeiro de 2023.

GUIDANCE E DIVIDENDOS

A Iguatemi também divulgou suas projeções para 2024. A operadora de shoppings centers prevê um crescimento entre 4% e 8% na receita líquida das operações de shoppings, outlets e torres comerciais, e margem Ebitda destas operações entre 82% e 85%.