Índice Antecedente não sinaliza mais recessão econômica nos EUA, diz Conference Board

O crescimento no segundo e terceiro trimestres, no entanto, deve ser próximo de zero, disse ela.

O Conference Board anunciou pela primeira vez em julho de 2022 que o índice sinalizava uma recessão. Ele repetiu essa previsão com o relatório de cada mês até a divulgação desta terça-feira, que cobriu janeiro, mesmo com a produção econômica dos EUA, a criação de empregos e os gastos do consumidor continuando em níveis acima da tendência.

(Reportagem de Dan Burns)