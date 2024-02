Lucro da Gerdau cai 45,1% no 4º tri diante de incerteza macroeconômica global

"Além da sazonalidade, típica desse período, a continuidade de incertezas relacionadas ao cenário macroeconômico internacional, marcado por conflitos geopolíticos, e o excesso de produção de aço global, impactando o mercado mundial e, em especial, o Brasil, levaram à retração das vendas e pressionaram as receitas da companhia", afirmou a empresa em relatório de resultados.

A receita líquida da Gerdau somou 14,7 bilhões de reais, um recuo de 18,1% na base anual e queda de 13,8% frente ao terceiro trimestre do ano passado, com a continuidade da entrada excessiva de aço por meio da importação predatória no Brasil, somada ao enfraquecimento dos mercados em algumas regiões onde opera. Ainda assim, o grupo considerou o balanço "sólido e saudável".

As vendas de aço caíram 0,6% ano a ano e retraíram 3,6% na base trimestral, a 2,66 milhões de toneladas no trimestre, enquanto a produção cedeu 6,2% em relação ao mesmo período de 2022 e caiu 4% contra o terceiro trimestre de 2023, a 2,69 milhões de toneladas.

As quedas nas vendas de aço "refletem o cenário global da indústria do aço, com a continuidade da alta penetração de produtos importados, resultando na deterioração do mercado e em um ambiente de preços internacionais desafiador", disse a Gerdau.

Quanto ao seu plano de investimentos para o ano, a Gerdau anunciou, em paralelo, um capex estimado em 6 bilhões de reais, voltado para projetos de manutenção e competitividade, conforme fato relevante divulgado ao mercado.

"Do total previsto para o ano de 2024, aproximadamente 1,3 bilhão de reais são investimentos que apresentam retornos ambientais" e projetos direcionados à segurança de pessoal, destacou a empresa no documento.