Minério de ferro cai ao menor nível em 3 meses por aumento da preocupação com demanda chinesa

O minério de ferro de maio mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian na China encerrou as negociações do dia com queda de 5,41%, a 909,5 iuanes (126,35 dólares) por tonelada, o menor valor desde 1º de novembro.

O minério de ferro de referência de março na Bolsa de Cingapura caiu 4,39%, para 121,8 dólares a tonelada, o menor valor desde 8 de novembro.

No domingo, a China deixou inalterada uma importante taxa de juros, ao rolar os empréstimos de médio prazo que estavam vencendo, com incertezas sobre o momento de uma flexibilização pelo Federal Reserve limitando a margem de manobra de Pequim em relação à política monetária.

"O Banco do Povo da China optou por manter inalteradas as taxas de juros de seus empréstimos de um ano, levantando preocupações sobre a demanda no curto prazo... as novas construções parecem fracas, com as vendas de novas casas caindo 34% no ano a ano em janeiro", disseram analistas do ANZ Bank.

Os ventos contrários do setor imobiliário da China, responsável por 30% a 35% de sua demanda de aço, provavelmente persistirão, embora em ritmo mais moderado do que no ano passado, disseram os analistas do Commonwealth Bank of Australia.

"A queda acentuada no preço deve-se, em parte, ao fato de a recuperação da demanda de minério, refletida pela produção de metal quente, ter sido mais lenta do que o esperado após o feriado", disse um trader chinês, que pediu anonimato por não estar autorizado a falar com a imprensa.