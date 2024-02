Ministro das Finanças do Japão não irá ao G20 no Brasil para se concentrar em discussões sobre orçamento, diz jornal

Os líderes financeiros do G20 se reunirão em meio ao cenário de conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio e enquanto as economias emergentes clamam por um papel maior em instituições globais como a Organização das Nações Unidas (ONU).

No Japão, o primeiro-ministro Fumio Kishida está sob pressão devido a escândalos dentro de seu próprio partido, levantando preocupações sobre a possibilidade de aprovação das leis orçamentárias do Partido Liberal Democrático no Parlamento.

"Ainda não me decidi, mas dada a necessidade de aprovar os projetos de lei orçamentária até o final do ano fiscal, não será fácil decidir participar", disse Suzuki aos repórteres após uma reunião do gabinete mais cedo.