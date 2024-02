Petróleo fecha em queda; preocupações com demanda compensam suporte geopolítico aos preços

O prêmio pelo contrato futuro mais próximo do petróleo dos EUA em relação ao do segundo mês mais do que duplicou, atingindo um pico de 1,71 dólar por barril – o valor mais elevado em cerca de quatro meses. Isto incentiva as empresas de energia a venderem agora, em vez de pagarem para armazenar produtos para os próximos meses.

Os mercados de petróleo bruto estavam “marginalmente mais baixos” em “negociações tranquilas durante o feriado do Dia dos Presidentes nos EUA e à medida que as preocupações com a demanda compensavam as atuais tensões geopolíticas no Oriente Médio”, disse Tony Sycamore, analista de mercado da IG, em nota.

Os EUA vetaram novamente um projeto de resolução do Conselho de Segurança da ONU sobre a guerra Israel-Hamas, bloqueando a exigência de um cessar-fogo humanitário imediato, ao mesmo tempo que pressionam o órgão de 15 membros a pedir um cessar-fogo temporário ligado à libertação de reféns detidos pelo Hamas.

Apesar do conflito no Oriente Médio, uma das principais regiões produtoras de petróleo do mundo, os investidores parecem mais preocupados com a diminuição da demanda global.

A China anunciou a maior redução histórica na taxa hipotecária de referência, a maior desde que a taxa de referência foi introduzida em 2019 e muito mais do que os analistas esperavam.

“O fato de o mercado do petróleo não ter respondido de forma mais positiva mostra a profundidade dos problemas de demanda de petróleo na China”, disse John Kilduff, sócio da Again Capital LLC em Nova York.