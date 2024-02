S&P Global vai comprar Visible Alpha em impulso para domínio em dados

(Reuters) - A S&P Global informou nesta terça-feira que comprará a Visible Alpha por uma quantia não revelada, o mais recente acordo da empresa de inteligência de negócios para expandir e se tornar uma potência em dados.

Fundada em 2015, a Visible Alpha opera uma plataforma que reúne pesquisas de investimento e modelos financeiros de corretoras. A empresa fornece estimativas e análises de consenso e compete com Bloomberg e LSEG.

A S&P Global, sediada em Nova York, se recusou a divulgar o valor do negócio. O Financial Times foi o primeiro a noticiar, na segunda-feira, que as empresas estavam próximas de um acordo de mais de 500 milhões de dólares.